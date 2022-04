SORTIE NATURE – SUR LE CHEMIN DES CAPITELLES Poussan, 23 avril 2022, Poussan.

SORTIE NATURE – SUR LE CHEMIN DES CAPITELLES Poussan

2022-04-23 – 2022-04-23

Poussan Hérault Poussan

Le temps d’une balade de moins de 5 km, voyagez au coeur du massif de la Moure pour découvrir la garrigue et ses secrets. Profitez pleinement de ce circuit qui révèle les traditionnelles Capitelles et offre une vue sur le mont Saint-Clair et l’étang de Thau.

Rendez-vous devant la boulangerie “Valérie & François Jeanson” à Poussan.

Conseils : Prenez avec vous des chaussures de marche.

annececile.cosciences@gmail.com +33 6 40 73 90 82

Poussan

