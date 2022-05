Sortie nature – Sur la voie des chalands de Rance

2022-07-26 – 2022-07-26 Embarquez à bord d’un bateau motorisé pour découvrir l’histoire du fleuve et vivez le passage des écluses. Lieu de départ donné au moment de la réservation.

Réservation obligatoire En cas de mauvaises conditions météorologiques, une activité de remplacement en intérieur sera proposée.

Toute participation à une sortie Nature, donne lieu à une gratuité pour la visite d'une des deux Maisons Nature.

