Côtes-d’Armor La Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc accueille chaque hiver environ 35 000 oiseaux migrateurs. Cette sortie nature est l’occasion d’aller à leur rencontre pour mieux les connaître et reconnaître, ainsi que mieux comprendre l’utilité des espaces naturels protégés. Des longues-vues et jumelles vous seront prêtées pendant la sortie.

Sur réservation. +33 2 96 32 27 98

