La forêt domaniale est peuplée de nombreuses espèces discrètes mais repérables grâce aux indices laissés derrière elles. Apprenons à les reconnaître et à les interpréter. Rendez-vous à 10h, parking de forêt de Bellebranche. Prévoir des chaussures de marche.

Sortie gratuite, limitée à 30 personnes, sur inscription au 06 15 92 83 06 Tout au long de l’année, MNE vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la faune, la flore et les sites naturels du département. mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr +33 6 15 92 83 06 https://www.mayennenatureenvironnement.fr/ Sur la piste des animaux

