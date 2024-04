Sortie Nature « Sur la piste des ânes » Guilly, samedi 29 juin 2024.

Sortie Nature « Sur la piste des ânes » Guilly Loiret

-par le Conservatoire d’espaces naturels Centre -Val de Loire

En rive gauche de la Loire, s’étend le plus imposant et le plus marqué des méandres du fleuve, celui de Guilly. C’est dans cet ensemble bocager dans un contexte paysager et patrimonial remarquable, qu’’un éleveur passionné d’ânes noirs du Berry et de baudets du Poitou vous propose de découvrir ces races anciennes dont il est tombé amoureux. Une belle balade sur les levées à la rencontre de la faune, de la flore et des paysages qui font tout le charme du fleuve avant de partager un apéritif 100% local. EUR.

