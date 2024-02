Sortie nature sur inscription La migration des salmonidés Saint-Jean-Pied-de-Port, mercredi 6 mars 2024.

Sortie organisée par le CPIE Pays Basque, avec Valérie Galin, animatrice du site Natura 2000 des Nives à la Communauté d’Agglomération Pays Basque et Glenn Delporte, Moniteur-Guide de Pêche.

Au cours d’une balade en bord de Nive, vous observez la biodiversité d’un site classé Natura 2000, pour la richesse notamment de ses salmonidés (truite, saumon…). Dans un premier temps, découvrez ce qu’est le réseau Natura 2000 et ses objectifs, les actions menées dans le cadre de la gestion du site et le lien étroit entre l’Homme et la nature. Puis, on vous explique le long trajet parcouru notamment par les migrateurs et la question des continuités écologiques du cours d’eau.

Prévoir chaussures de randonnée ou bottes, eau, vêtements chauds. A l’issue de la sortie, un apéritif déjeunatoire sera offert aux aux participants. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06 13:00:00

Marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

