Sortie Nature : Sturdza, un gabion pédagogique Longueil, 31 juillet 2022, Longueil.

Sortie Nature : Sturdza, un gabion pédagogique Les prés de Bouteille Gabion Sturdza Longueil

2022-07-31 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-31 17:30:00 17:30:00 Les prés de Bouteille Gabion Sturdza

Longueil Seine-Maritime Longueil

Dans le cadre des sorties Nature et Littoral du département de Seine-Maritime, venez apprendre sur l’histoire de ce gabion et découvrir la biodiversité des prairies humides de la vallée de la Saâne.

> RDV au Gabion de Sturdza, Les prés de Bouteille à Longueil

Animé par la Fédération de chasse de Seine-Martitime et l’association des Amis du Gabion Sturdza

enslittoral@seinemairitime.fr +33 2 32 81 68 70 http://www.seinemaritime.fr/ens

