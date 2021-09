Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Gard, Saint-Jean-du-Gard Sortie nature – St Jean du Gard autrefois et aujourd’hui Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Sortie nature – St Jean du Gard autrefois et aujourd'hui 2021-10-10 – 2021-10-10 20 rue Pelet de la Lozère

Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Fermez les yeux et imaginez les sentiers arpentés par l’ânesse Modestine, fidèle compagne de voyage de Stevenson à travers les Cévennes … * Infos pratiques – Le dimanche 10 octobre 2021 à St Jean du Gard – RDV à 14h30 – Lieu de RDV communiqué à l’inscription – Retour aux environs de 18h- Tarif : gratuit – Tout public – Inscription obligatoire +33 4 66 85 18 19 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-09-21 par CEVENNES TOURISME

Catégories d'évènement: Gard, Saint-Jean-du-Gard
Adresse 20 rue Pelet de la Lozère
Ville Saint-Jean-du-Gard