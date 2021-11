Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 64220, Saint-Jean-Pied-de-Port Sortie nature. St Etienne de Baigorry-Col d’Elhorrieta Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: 64220

2021-11-09 09:00:00 – 2021-11-10 17:00:00

Organisé par le CPIE Pays Basque avec Alexis AUGUSTIN, accompagnateur montagne? Le col d'Elhorrieta recèle de nombreuses tourbières. Les zones humides sont de véritables réservoirs de biodiversité. C'est au cours d'une balade que nous observerons les plantent qui composent ce milieu si particulier. Nous tenterons de découvrir le Droséra et la Sphaigne molle, deux espèces qui font parties des "64 fantastiques". Prévoir casse croûte, eau et chaussures de randonnée.

