SORTIE NATURE SPÉCIALE OISEAUX NOCTURNES A SEICHES Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir Catégories d’évènement: 49140

Seiches-sur-le-Loir

SORTIE NATURE SPÉCIALE OISEAUX NOCTURNES A SEICHES Seiches-sur-le-Loir, 10 juin 2022, Seiches-sur-le-Loir. SORTIE NATURE SPÉCIALE OISEAUX NOCTURNES A SEICHES Seiches-sur-le-Loir

2022-06-10 20:30:00 – 2022-06-10 22:30:00

Seiches-sur-le-Loir 49140 Seiches-sur-le-Loir Découvrez et observez les oiseaux nocturnes en Forêt de Boudré avec la LPO Anjou. Suivez-nous pour une balade dans le silencieux domaine de Boudré, à l’écoute des oiseaux nocturnes dont le mystérieux Engoulevent d’Europe. Prévoir des lampes de poche. RDV sur le parking de l’hippodrome de Boudré à Seiches-sur-le-Loir (49140) Gratuit.

Réservation obligatoire, limitée à 20 personnes.

Clôture des inscriptions le jeudi d’avant. Balade semi-nocturne en forêt ! Découvrez et observez les oiseaux nocturnes en Forêt de Boudré avec la LPO Anjou. Suivez-nous pour une balade dans le silencieux domaine de Boudré, à l’écoute des oiseaux nocturnes dont le mystérieux Engoulevent d’Europe. Prévoir des lampes de poche. RDV sur le parking de l’hippodrome de Boudré à Seiches-sur-le-Loir (49140) Gratuit.

Réservation obligatoire, limitée à 20 personnes.

Clôture des inscriptions le jeudi d’avant. Seiches-sur-le-Loir

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: 49140, Seiches-sur-le-Loir Autres Lieu Seiches-sur-le-Loir Adresse Ville Seiches-sur-le-Loir lieuville Seiches-sur-le-Loir Departement 49140

Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir 49140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seiches-sur-le-loir/

SORTIE NATURE SPÉCIALE OISEAUX NOCTURNES A SEICHES Seiches-sur-le-Loir 2022-06-10 was last modified: by SORTIE NATURE SPÉCIALE OISEAUX NOCTURNES A SEICHES Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir 10 juin 2022 49140 Seiches-sur-le-Loir

Seiches-sur-le-Loir 49140