Condren Aisne Condren Il était une fois la Vallée de l’Oise… Balade méandrée le long des rives de l’Oise pour une rando familiale.

Attention : chaussures de randonnées et paire de jumelles obligatoires.

En partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France.

