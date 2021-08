Chauny Chauny Aisne, Chauny Sortie Nature – Sortie autour des pollinisateurs à Chauny Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Sortie Nature – Sortie autour des pollinisateurs à Chauny Chauny, 16 août 2021, Chauny. Sortie Nature – Sortie autour des pollinisateurs à Chauny 2021-08-16 15:00:00 – 2021-08-16

Chauny Aisne Chauny Franck vous emmènera “hors des sites gérés” pour valoriser la nature en ville. Les insectes pollinisateurs seront à l’honneur, suivez-nous en famille.

Attention : chaussures de marche obligatoires.

accueil@coeurdepicard.com +33 6 30 92 96 14 https://coeurdepicard.com/

