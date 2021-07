Sortie nature Siest – Orist : les Barthes de l’Adour Orist, 12 août 2021-12 août 2021, Orist.

Sortie nature Siest – Orist : les Barthes de l’Adour 2021-08-12 – 2021-08-12

Orist Landes Orist

Le Département protège le patrimoine naturel landais et vous le fait découvrir. Durant tout l’été, son équipe de naturalistes vous propose un programme de sorties gratuites.

Inscrivez-vous à cette petite randonnée à la découverte des barthes de l’Adour.

Durée : 2 h30 – 7 km, niveau moyen.

S’équiper de chaussures et de vêtements adaptés au terrain, casquette ou chapeau.

Prévoir de quoi boire et manger éventuellement ; ne pas oublier une lotion anti-moustique et de la crème solaire.

Tous publics, 9 personnes maximum – sur réservation.

En cas de mauvais temps, l’animation est annulée.

© OTPOA

dernière mise à jour : 2021-06-29 par