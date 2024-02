Sortie nature Seul …ou presque dans la nature Mendive, mercredi 14 août 2024.

Organisé par le CPIE Pays Basque, avec La Vanille des Pyrénées et Contact Nature.

Comment parer à un imprévu en milieu naturel ? On vous apprend à réaliser un abri de fortune, à démarrer un feu, à aseptiser de l’eau, à s’orienter…. Des gestes simples pour (ré)apprivoiser la vie dans et avec la nature.

L’heure, le lieu de RDV et la liste du matériel à prévoir seront communiqués à la réservation. Inscription obligatoire à partir du 15 juillet. Enfants à partir de 8 ans accompagnés d’au moins un parent. EUR.

Début : 2024-08-14 09:00:00

fin : 2024-08-14 17:00:00

Etxola-Plateau d’Iraty

Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

L’événement Sortie nature Seul …ou presque dans la nature Mendive a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de Tourisme Pays Basque