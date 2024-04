Sortie nature Se connecter à soi et à la nature Beauce la Romaine, samedi 20 avril 2024.

Une reconnexion avec dame nature

Vivez l’arrivée du printemps en harmonie avec la nature lors d’une expérience envoûtante au cœur de la forêt de Cîteaux avec Valérie et Stéphanie. Reconnectez-vous à l’énergie qui émane de la nature lors d’un bain de forêt et laissez-vous guider à travers une marche consciente, où chaque pas est une invitation à l’éveil de vos sens et à la méditation où le chant des oiseaux et le murmure des feuilles vous envelopperont dans une douce symphonie de sérénité.

Sentez l’énergie vibrante des arbres alors que la sève monte, annonciatrice de la vie qui reprend son cours. Approchez-vous des arbres, ressentez leur force tranquille et laissez-vous imprégner de leur présence apaisante. Enfin, clôturez cette expérience unique par une cérémonie du thé.

Covoiturage depuis le centre d’Autainville. 3535 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20 11:30:00

allée de la Quellerie

Beauce la Romaine 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire valoreesens@gmail.com

