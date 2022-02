Sortie nature : savez-vous ramasser les grenouilles Beuvardes Beuvardes Catégories d’évènement: Aisne

Beuvardes

Sortie nature : savez-vous ramasser les grenouilles Beuvardes, 19 mars 2022, Beuvardes. Sortie nature : savez-vous ramasser les grenouilles Beuvardes

2022-03-19 – 2022-03-19

Beuvardes Aisne Beuvardes Magnifique défilé d’amphibiens à l’occasion de la migration pré-nuptiale…Hop, dans le seau ! On a besoin de vous pour les aider à traverser et surtout découvrir la périlleuse histoire de la migration … A coasser en famille !

De 9h à 12h

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des bottes

En partenariat avec la commune

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

Beuvardes

