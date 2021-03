Hirtzfelden Hirtzfelden Haut-Rhin, Hirtzfelden Sortie nature: sauvetage des amphibiens Hirtzfelden Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hirtzfelden

Sortie nature: sauvetage des amphibiens, 14 mars 2021-14 mars 2021, Hirtzfelden. Sortie nature: sauvetage des amphibiens 2021-03-14 – 2021-03-14

Hirtzfelden Haut-Rhin Hirtzfelden EUR Participez au ramassage des amphibiens sur le plus grand site de protection du Haut-Rhin. Vêtements chauds conseillés. Déplacement en voiture à prévoir. Participez au ramassage des amphibiens sur le plus grand site de protection du Haut-Rhin. Vêtements chauds conseillés. Déplacement en voiture à prévoir. +33 9 64 25 55 54 Participez au ramassage des amphibiens sur le plus grand site de protection du Haut-Rhin. Vêtements chauds conseillés. Déplacement en voiture à prévoir. Participez au ramassage des amphibiens sur le plus grand site de protection du Haut-Rhin. Vêtements chauds conseillés. Déplacement en voiture à prévoir.

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Hirtzfelden Autres Lieu Hirtzfelden Adresse Ville Hirtzfelden