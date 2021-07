Bouverans Bouverans Bouverans, Doubs Sortie nature – Saules, massettes et autres roseaux Bouverans Bouverans Catégories d’évènement: Bouverans

Bouverans Doubs Bouverans EUR 0 À 14h.

Animée par le CPIE du Haut-Doubs.

Intéressons nous à ces êtres immobiles et silencieux, sans qui le paysage serait bien triste et les animaux absents. Quelle est cette plante qui ressemble à un jonc géant ? Pourquoi les carex poussent sur des « bosses » ? Peut-on trouver des nénuphars dans un lac qui se vide chaque année ?

Entrée libre.

