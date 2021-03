Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes SORTIE NATURE Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Gratuit, sur réservation.

Prévoir chaussures de marche, vêtement de pluie.

Organisée par Mayenne Nature Environnement Découverte du patrimoine bocager autour de la cité médiévale de Sainte-Suzanne. +33 7 87 46 92 72 http://mayennenatureenvironnement.fr/ Découverte du patrimoine bocager autour de la cité médiévale de Sainte-Suzanne. Gratuit, sur réservation.

Prévoir chaussures de marche, vêtement de pluie.

Organisée par Mayenne Nature Environnement

Prévoir chaussures de marche, vêtement de pluie.

Organisée par Mayenne Nature Environnement

