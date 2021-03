SORTIE NATURE, 25 avril 2021-25 avril 2021, Saint-Léger.

SORTIE NATURE 2021-04-25 14:00:00 – 2021-04-25

Saint-Léger Mayenne Saint-Léger

Venez reconnaitre les arbres et arbustes, et leur place dans la haie. Découverte des usages actuels et ancestraux de leurs bois.

Sortie gratuite sur réservation. Prévoir bottes et imperméables.

Organisée par Mayenne Nature Environnement.

Quels sont ces arbres dans la haie?

+33 6 15 86 33 75 https://www.mayennenatureenvironnement.fr/

