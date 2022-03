Sortie Nature: richesses patrimoniales (végétales, minérales, archéologiques, culturelles …) Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Richesses visibles et invisibles, connues et inconnues, naturelles ou artificielles.

Véritable musée à ciel ouvert, la forêt recèle de trésors parfois bien cachés qui ne se livrent pas facile-ment. Petit tour d’horizon des richesses biologiques, historiques, culturelles de la forêt des Andaines Départ de l’Office de Tourisme

Durée : 2h00-2h30

Minimum : 5 personnes

Maximum : 25 personnes (ou selon contraintes sanitaires en vigueur)

Ouvert à tous. Les participants doivent être munis de leur pass sanitaire pour s’inscrire à la sortie.

Réservation obligatoire avant 17h30 la veille

