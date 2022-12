SORTIE NATURE : RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE DES MONTEAUX Vivy Vivy Vivy Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Vivy Accompagné d’un animateur de la LPO Anjou, venez observer les oiseaux de passage et hivernants qui se succèdent de l’automne au printemps sur ce site important pour l’avifaune. Longues-vues et jumelles sont à votre disposition. lisa.jamet@lpo.fr +33 2 41 67 18 18 http://www.lpo-anjou.org/lpo-anjou Vivy

