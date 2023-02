Sortie nature : Réserve Naturelle Régional des Landes du Cragou. Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec Catégories d’Évènement: Finistère

2023-02-23 14:15:00 – 2023-02-23

Finistere Le Cloître-Saint-Thégonnec Point de rendez-vous : à 14h15 devant le musée du loup, au Cloître St Thégonnec. La voiture sera ensuite reprise pour aller ensemble au parking de la réserve. A l’occasion des journées mondiales des zones humides, venez découvrir les landes et tourbières du Cragou. Entre légendes et balade, les paysages et la biodiversité présentes n’auront bientôt plus de secret pour vous !

Prévoir des bottes ou des chaussures de rechanges. Balade de 2 km.

Inscription souhaitée à l’adresse mail suivante : karine.viseur@bretagne-vivante.org ou au 06.07.22.91.77

monts-arree@bretagne-vivante.org +33 6 07 22 91 77

