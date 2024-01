SORTIE NATURE RENCONTRE À LA FERME Waldhouse, dimanche 3 mars 2024.

SORTIE NATURE RENCONTRE À LA FERME Waldhouse Moselle

Dimanche

Alexandre Kirsch

Alexandre vous propose de venir découvrir sa ferme le temps d’une après-midi. Impliqué dans le programme «Patur’Ajuste » accompagnant les éleveurs des Vosges du Nord dans la préservation et la valorisation du pâturage des prairies naturelles, il vous présentera son activité, ses animaux et comment il a fait pour s’adapter à un contexte topographique et géologique complexe (parcelles en pente, sol sableux, …).

Tout public, prévoir des bonnes chaussures et une tenue adéquate.

Places limitées, gratuit sur réservation au 03 88 01 49 59

Organisée par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et la ferme Kirsch.

Voici le lien https://www.calameo.com/read/007142381214867aff29c

0 EUR.

42 Grande Rue

Waldhouse 57720 Moselle Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 14:00:00

fin : 2024-03-03



L'événement SORTIE NATURE RENCONTRE À LA FERME Waldhouse a été mis à jour le 2024-01-19