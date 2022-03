Sortie nature, reconnaître les arbres en hiver Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Hérisson

Sortie nature, reconnaître les arbres en hiver Hérisson, 6 mars 2022, Hérisson. Sortie nature, reconnaître les arbres en hiver Hérisson

2022-03-06 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-06 16:30:00 16:30:00

Hérisson Allier Hérisson Dimanche 6 Mars 2022 de 14h30 à 15h30, RDV Quai de l’Aumance à Hérisson. Reconnaître les arbres en hiver lorsque les feuilles ne sont plus visibles. camille.gesnin@tutanota.com +33 6 95 77 51 18 Hérisson

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Hérisson Autres Lieu Hérisson Adresse Ville Hérisson lieuville Hérisson Departement Allier

Hérisson Hérisson Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herisson/

Sortie nature, reconnaître les arbres en hiver Hérisson 2022-03-06 was last modified: by Sortie nature, reconnaître les arbres en hiver Hérisson Hérisson 6 mars 2022 Allier Hérisson

Hérisson Allier