Plozévet Finistère Plozévet Équipés de vos jumelles et d’une paire de gants, sillonnez nos plages en mode naturaliste.

Observez les habitants bien camouflés et apprenez à protéger leur milieu naturel. Réservation nécessaire au 06 73 86 64 71.

Le nombre de participants est limité.

Les sorties sont susceptibles d’être reportées ou annulées en cas de météo défavorable.

