SORTIE NATURE RANDONNEE COUCHER DE SOLEIL ET CONVIVIALITE

SORTIE NATURE RANDONNEE COUCHER DE SOLEIL ET CONVIVIALITE, 16 juillet 2022, . SORTIE NATURE RANDONNEE COUCHER DE SOLEIL ET CONVIVIALITE

2022-07-16 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-16 Randonnée au crépuscule vers les hauteurs voisines, coucher de soleil et repas tiré du sac, retour nocturne.

Samedi 13 août à 19h

Par la Maison de la Forêt

Tout public (environ 15 km), gratuit. dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville