Sortie nature – Randonnée à Etxekortia Saint-Just-Ibarre, 25 mars 2022, Saint-Just-Ibarre.

Sortie nature – Randonnée à Etxekortia Saint-Just-Ibarre

2022-03-25 09:00:00 – 2022-03-25 17:00:00

Saint-Just-Ibarre Pyrénées-Atlantiques Saint-Just-Ibarre

Organisée par le CPIE Pays Basque et Bixinte OYHENART, accompagnateur montagne.

Randonnée au cœur des Arbailles, au départ du col de Napale. Découverte de la forêt des Arbailles, des estives et sommet d’Etxekortia, à la limite entre Aussurucq et Ordiarp. Magnifique promontoire entre Soule et Vallée d’Oztibarre en Basse-Navarre.

Distance : 9km environ. Dénivelé : 700m+/-

Rdv à 9h au fronton de St Just Ibarre. Retour vers 17h.

Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de randonnée, vêtements chauds (polaire, coupe-vent).

Saint-Just-Ibarre

