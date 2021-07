Le Tilleul Le Tilleul Le Tilleul, Seine-Maritime Sortie nature : Randonn’écriture Le Tilleul Le Tilleul Catégories d’évènement: Le Tilleul

Le Tilleul Seine-Maritime Le Tilleul Sortie nature animée par Sandrine Pérégrine Une randonn’écriture, c’est une balade où ses mots vous guideront pour éveiller vos émotions, aiguiser votre regard, jouer avec vos sens et mettre les vôtres en marche. Rendez-vous sur le parking des trois menhirs, rue du moulin au Tilleul (Valleuse d’Antifer). Date : le samedi 28 août à 14h30 (durée : 2h – 2h30).

