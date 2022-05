SORTIE NATURE “RANDOLYRIC” Le Gâvre, 6 juin 2022, Le Gâvre.

SORTIE NATURE “RANDOLYRIC” Le Gâvre

2022-06-06 14:30:00 – 2022-06-06 17:30:00

Le Gâvre Loire-Atlantique

15 EUR Vincent Karche est auteur, ténor d’opéra, forestier, conférencier. En 2011, il crée les RandOlyrics, avec l’appui de la Mission Voix Alsace et du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Depuis, plus de 1600 personnes ont vécu l’expérience RandOlyric, en France, en Allemagne et au Québec. Son dernier livre “les 12 sagesses des arbres” vient d’être traduit en espagnol, en italien, et en tchèque, et est distribué au Québec depuis le printemps 2018.

Un voyage de chant sensoriel unique en forêt. Avec Vincent Karche (auteur, forestier, ténor d’opéra, professeur de chant) – Réservation via le site www.sylvalyric.org

contact@sylvalyric.org https://www.sylvalyric.org/

Le Gâvre

