Le CPIE Mayenne Bas Maine vous propose cette sortie nature sur le thème des arbres et le changement climatique.

A la découverte des arbres des chemins creux de Mayenne, pour se former à la reconnaissance des arbres bocagers, et observer les impacts du réchauffement climatique sur les arbres, et sa nature environnantes.

Inscription obligatoire auprès du CPIE : contact@cpie-mayenne.org ou 02.43.03.79.62

Rando’clim est un observatoire de la phénologie (feuillaison, floraison, mûrissement des fruits, sénescence des feuilles) d’espèces d’arbres et arbustes sur des sentiers de randonnées, appelés « itinéraires Rando’clim »

contact@cpie-mayenne.org +33 2 43 03 79 62 https://cpie-mayenne.org/evenements/sortie-nature-randoclim-2/

