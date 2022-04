Sortie nature : rando-peinture minérale Gourlizon Gourlizon Catégories d’évènement: Finistère

Gourlizon

Sortie nature : rando-peinture minérale Gourlizon, 22 avril 2022, Gourlizon.

2022-04-22 – 2022-04-22

Gourlizon Finistère Gourlizon Nos campagnes ont tant d’histoires à raconter. Laissez cours à votre âme d’artiste et découvrez la peinture minérale dans un cadre bucolique.

La balade est gratuite et la réservation nécessaire au 06 73 86 64 71.

Le nombre de participants est limité.

