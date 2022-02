SORTIE NATURE : RALLYE URBAIN ET BIODIVERSITÉ Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

SORTIE NATURE : RALLYE URBAIN ET BIODIVERSITÉ Sète, 13 février 2022, Sète. SORTIE NATURE : RALLYE URBAIN ET BIODIVERSITÉ Sète

2022-02-13 14:00:00 – 2022-02-13 17:00:00

Sète Hérault Sète GRATUIT – sur inscription en ligne sur le site du domaine de Restinclières : http://domainederestinclieres.herault.fr dimanche 13 février à Sète, de 14h à 17h

Lieu du rendez-vous : Parking du Mont St Clair Infos pratiques : Etre en bonne condition physique pour l’ascension du mont st clair en 30-40 mn de marche, prévoir une gourde. Après une demi-journée à évoluer sur l’ile de Sète où les animateurs vous auront glissé quelques indices (fabrication d’un carnet végétal, lecture de paysage), quoi de mieux qu’un rallye pour découvrir les secrets les mieux gardés de cette ville ? Avec le CPIE BASSIN DE THAU – à partir de 10 ans

Coordonnées de l'animateur (en cas de besoin le jour de l'animation) : 06 60 17 51 85 / 07 82 87 54 92

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

