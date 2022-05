Sortie nature “Raconte-moi, la vie de l’arbre et son environnement” Huby-Saint-Leu Huby-Saint-Leu Catégorie d’évènement: Huby-Saint-Leu

Sortie nature “Raconte-moi, la vie de l’arbre et son environnement” Huby-Saint-Leu, 20 mai 2022, Huby-Saint-Leu. Sortie nature “Raconte-moi, la vie de l’arbre et son environnement” rue de l’Eglise Huby-Saint-Leu

–

rue de l’Eglise Huby-Saint-Leu Pas-de-Calais Huby-Saint-Leu Nous vous invitons à découvrir la vie de l’arbre ainsi que la faune et la flore qui lui sont associées, sur un parcours de 6 km (en grande partie en forêt), en compagnie d’un guide nature volontaire du CPIE !

Infos importantes :

– Prévoir tenue et chaussures adaptées à la marche et aux conditions climatiques

– Inscription OBLIGATOIRE avant le vendredi 20 mai à 12h : par téléphone au 03 21 04 05 79.

– Sortie gratuite

– Nombre de places limité à 20 personnes

Rdv sur le parking de l’Église de Huby-Saint-Leu (rue de l’Église) +33 3 21 04 05 79 http://www.cpie-authie.org/ Nous vous invitons à découvrir la vie de l’arbre ainsi que la faune et la flore qui lui sont associées, sur un parcours de 6 km (en grande partie en forêt), en compagnie d’un guide nature volontaire du CPIE !

Infos importantes :

– Prévoir tenue et chaussures adaptées à la marche et aux conditions climatiques

– Inscription OBLIGATOIRE avant le vendredi 20 mai à 12h : par téléphone au 03 21 04 05 79.

– Sortie gratuite

– Nombre de places limité à 20 personnes

Rdv sur le parking de l’Église de Huby-Saint-Leu (rue de l’Église) rue de l’Eglise Huby-Saint-Leu

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégorie d’évènement: Huby-Saint-Leu Autres Lieu Huby-Saint-Leu Adresse rue de l'Eglise Ville Huby-Saint-Leu lieuville rue de l'Eglise Huby-Saint-Leu

Sortie nature “Raconte-moi, la vie de l’arbre et son environnement” Huby-Saint-Leu 2022-05-20 was last modified: by Sortie nature “Raconte-moi, la vie de l’arbre et son environnement” Huby-Saint-Leu Huby-Saint-Leu 20 mai 2022

Huby-Saint-Leu