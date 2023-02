Sortie nature : Que se passe-t-il sur les dunes de Sokoburu en automne ? Dunes de Sokoburu, 18 octobre 2023, Hendaye .

Sortie nature : Que se passe-t-il sur les dunes de Sokoburu en automne ?

2023-10-18 14:30:00 – 2023-10-18 17:00:00

La baie de Txingudi recèle des nombreux habitats naturels rares, fragiles et protégés.

Parmi ceux-là, les dunes de Sokoburu en sont un exemple tout à fait précieux.

La commune d’Hendaye agit depuis plusieurs années pour conserver cet habitat fragile en mettant en place des mesures de gestion visant à concilier protection de patrimoine naturel et fréquentation publique.

Suivez nos chargés de mission CPIE sur les sentiers aménagés le long de ce site naturel préservé hendayais qui reprend vie au fil des années.

A chaque saison, vous observez l’évolution de la végétation dunaire et de la faune qui y vit.

A l’automne, les pollinisateurs sauvages se font plus discrets mais la flore dunaire offre fruits et graines, essentiels à l’avifaune sédentaire et migratrice.

Amenez vos appareils photos !

Sur inscription obligatoire.

+33 5 59 74 16 18

CPIE Littoral Basque

