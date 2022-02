Sortie nature – Que de vie dans la mare ! Athis-Val de Rouvre, 19 avril 2022, Athis-Val de Rouvre.

Sortie nature – Que de vie dans la mare ! Rdv parking de la Maison de la Rivière et du paysage BREEL Athis-Val de Rouvre

2022-04-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-19 16:30:00 16:30:00 Rdv parking de la Maison de la Rivière et du paysage BREEL

Athis-Val de Rouvre Orne

Pêche à l’épuisette pour petits et grands ! Découvrez les amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons) et autres petites bêtes qui peuplent mares et fossés.

Dès 4 ans.

Bottes conseillées

Sur réservation

contact@cpie61.fr +33 2 33 62 34 65 http://www.cpie61.fr/

Rdv parking de la Maison de la Rivière et du paysage BREEL Athis-Val de Rouvre

