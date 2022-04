SORTIE NATURE ‘PROTECTION DES BUSARDS EN VALLEE DE L’AIRE Villotte-sur-Aire Villotte-sur-Aire Catégories d’évènement: Meuse

Villotte-sur-Aire

SORTIE NATURE ‘PROTECTION DES BUSARDS EN VALLEE DE L’AIRE Villotte-sur-Aire, 25 juin 2022, Villotte-sur-Aire. SORTIE NATURE ‘PROTECTION DES BUSARDS EN VALLEE DE L’AIRE Villotte-sur-Aire

2022-06-25 08:30:00 08:30:00 – 2022-06-25

Villotte-sur-Aire Meuse Villotte-sur-Aire Partez à la recherche des nids de busards dans les champs de céréales !

Réservation obligatoire. Pour plus d’infos :

Meuse Nature Environnement

03 29 76 13 14

contact@meusenature.fr

http://meusenature.fr contact@meusenature.fr +33 3 29 76 13 14 http://meusenature.fr/ Villotte-sur-Aire

dernière mise à jour : 2022-04-10 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Villotte-sur-Aire Autres Lieu Villotte-sur-Aire Adresse Ville Villotte-sur-Aire lieuville Villotte-sur-Aire Departement Meuse

Villotte-sur-Aire Villotte-sur-Aire Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villotte-sur-aire/

SORTIE NATURE ‘PROTECTION DES BUSARDS EN VALLEE DE L’AIRE Villotte-sur-Aire 2022-06-25 was last modified: by SORTIE NATURE ‘PROTECTION DES BUSARDS EN VALLEE DE L’AIRE Villotte-sur-Aire Villotte-sur-Aire 25 juin 2022 Meuse Villotte-sur-Aire

Villotte-sur-Aire Meuse