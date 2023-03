Sortie nature – Prospection libellules prioritaires de Gâtine, 27 mai 2023, L'Absie .

Sortie nature – Prospection libellules prioritaires de Gâtine

Détails fournis lors de l’inscription L’Absie 79240

2023-05-27 – 2023-05-27

L’Absie

79240

EUR Prospection ciblée à la recherche d’odonates dont on n’a plus de nouvelles sur ce secteur : Naïade aux yeux rouges (E. najas), Cordulie à taches jaunes (S. flavomaculata), Agrion exclamatif (C. pulchellum) et Leste des bois (L. dryas).

+33 5 49 73 37 36

