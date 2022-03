Sortie nature « Promenons-nous dans les bois » Montfiquet Montfiquet Catégories d’évènement: Calvados

Sortie nature « Promenons-nous dans les bois » Montfiquet, 27 avril 2022, Montfiquet. Sortie nature « Promenons-nous dans les bois » OFFICE DE TOURISME ISIGNY-OMAHA Maison de la Forêt Montfiquet

2022-04-27 – 2022-04-27 OFFICE DE TOURISME ISIGNY-OMAHA Maison de la Forêt

Balade commentée de 4km pour découvrir la forêt de Cerisy : les animaux, les arbres et plantes ainsi que la gestion en réserve naturelle nationale. Réservation obligatoire. Places limitées.

