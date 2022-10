SORTIE NATURE, PROMENONS NOUS DANS LES BOIS Mareuil-sur-Lay-Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais Catégories d’évènement: Mareuil-sur-Lay-Dissais

SORTIE NATURE, PROMENONS NOUS DANS LES BOIS Mareuil-sur-Lay-Dissais, 22 octobre 2022

Bois des Tours Rue des Acacias Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

2022-10-22

Rue des Acacias Bois des Tours

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Vende Mareuil-sur-Lay-Dissais Sortie tout public

Prévoir un petit panier, des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo Réservation obligatoire – places limitées A l’automne, la forêt abonde de chataignes, champignons et autre fruits dont les gourmands sont friands. Mais faut-ilsavoir les reconnaitre et les identifier. Arpentez les chemins forestiers pour découvrir ce que la nature nous offre généreusement à l’automne. +33 2 51 97 69 80 https://www.sitesnaturels.vendee.fr/reservenalliers.html Rue des Acacias Bois des Tours Mareuil-sur-Lay-Dissais

