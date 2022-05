Sortie nature : Promenons-nous, 4 août 2022, .

Sortie nature : Promenons-nous

2022-08-04 – 2022-08-04

Aux abords de la queue du Lac au Duc, une balade sensorielle en immersion dans un espace de vie et de nature. Découverte du milieu, contes et observation de la faune animeront notamment cette balade. De 14h30 à 17h nLes baux de Caulnes sont situés à l’extrémité nord du Lac au Duc, à 10 km de Ploërmel. Ce site est caractérisé par la présence de l’eau durant une grande partie de l’année. La réalisation d’un aménagement piétonnier a permis l’accès à cette zone humide. Un ancien méandre de l’Yvel abrite, lors du retrait des eaux en automne, des espèces végétales uniques dans le Morbihan, le Coléanthe délicat et la Gratiole officinale. Quantités de batraciens profitent de ces prairies humides, sous l’œil intéressé de nombreux hérons. nGratuit. Une action soutenue par le Département du Morbihan. nRenseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande

