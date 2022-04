Sortie nature : Promenade naturaliste en bord de mer Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Catégories d’évènement: Saint-Jouin-Bruneval

Seine-Maritime

Sortie nature : Promenade naturaliste en bord de mer Saint-Jouin-Bruneval, 3 juillet 2022, Saint-Jouin-Bruneval. Sortie nature : Promenade naturaliste en bord de mer Saint-Jouin-Bruneval

2022-07-03 – 2022-07-03

Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime Saint-Jouin-Bruneval Sortie nature animée par la LPO Normandie. Dans le cadre exceptionnel des falaises de la côte d’Albâtre, venez découvrir la biodiversité qui compose ce littoral unique en Europe. Rendez-vous sur le parking de la plage de Saint-Jouin-Bruneval.

Date : le dimanche 3 juillet à 10h.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Sortie nature animée par la LPO Normandie. Dans le cadre exceptionnel des falaises de la côte d’Albâtre, venez découvrir la biodiversité qui compose ce littoral unique en Europe. Rendez-vous sur le parking de la plage de Saint-Jouin-Bruneval.

Date… Sortie nature animée par la LPO Normandie. Dans le cadre exceptionnel des falaises de la côte d’Albâtre, venez découvrir la biodiversité qui compose ce littoral unique en Europe. Rendez-vous sur le parking de la plage de Saint-Jouin-Bruneval.

Date : le dimanche 3 juillet à 10h.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Saint-Jouin-Bruneval

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Jouin-Bruneval, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Jouin-Bruneval Adresse Ville Saint-Jouin-Bruneval lieuville Saint-Jouin-Bruneval Departement Seine-Maritime

Sortie nature : Promenade naturaliste en bord de mer Saint-Jouin-Bruneval 2022-07-03 was last modified: by Sortie nature : Promenade naturaliste en bord de mer Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval 3 juillet 2022 Saint-Jouin-Bruneval seine-maritime

Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime