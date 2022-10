SORTIE NATURE, PRÉPARONS L’HIVER POUR LES OISEAUX Nalliers Nalliers Catégories d’évènement: Nalliers

Vendée

Vende Atelier en famille à partir de 6 ans

Prévoir un petit couteau ou un sécateur

Réservation indispensable (places limitées) Confectionnez en famille une mangeoire à oiseaux ! En utilisant des matériaux naturels ou recyclés et en faisant preuvre d’ingéniosité, vous verrez que nourrir les oiseaux de votre jardin en hiver est un jeu d’enfant ! Réserve Biologique départementale Les Huttes Nalliers

