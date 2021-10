Tréfumel Tréfumel Côtes-d'Armor, Tréfumel Sortie nature : Premiers pas en géologie Tréfumel Tréfumel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréfumel

Sortie nature : Premiers pas en géologie Tréfumel, 3 novembre 2021, Tréfumel. Sortie nature : Premiers pas en géologie 2021-11-03 – 2021-11-03 Lieu-dit Carmeroc 47 route de Le Quiou

Tréfumel Côtes d’Armor Mercredi 03 novembre 2021 de De 14h à 16h30

Découvrez les secrets des cailloux : leurs formations, leurs histoires et leurs propriétés. Niveau débutant exigé !

Réservation obligatoire au 02 96 87 00 40. maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 87 00 40

Réservation obligatoire au 02 96 87 00 40.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Tréfumel Autres Lieu Tréfumel Adresse Lieu-dit Carmeroc 47 route de Le Quiou Ville Tréfumel lieuville 48.35066#-2.0201