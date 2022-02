Sortie nature : Premier maillon de la chaîne alimentaire Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Catégories d’évènement: Aisne

2022-11-05 – 2022-11-05

Fère-en-Tardenois Aisne Fère-en-Tardenois SORTIE NATURE : Le parc des Bruyères : Premier maillon de la chaîne alimentaire

Suivez Adrien, chargé d’études au Conservatoire et laissez-vous surprendre par le monde fascinant des mousses et lichens…

De 14h à 16h

