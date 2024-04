Sortie nature pour observer les oiseaux au Parc de l’Amande Parc de l’Amande Nantes, dimanche 21 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-21 10:00 – 12:00

Gratuit : non Adulte 12 €, enfant 8 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Prêt d’une paire de jumelles par participant.

Une sortie pour écouter les oiseaux du Parc de l’Amande et apprendre à mieux les connaître et les observer ! Accessible aux personnes à mobilité réduite, accessible en fauteuil. Durée : 2h Balade proposée par « Entourée par la nature »

Parc de l’Amande Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr