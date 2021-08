Sortie Nature Plantes sauvages médicinales et comestibles Bois de Vincennes, 15 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 15 août 2021

de 14h30 à 18h

payant

Venez vous ressourcer au contact de la Nature tout en découvrant, avec Isabelle Desfleurs, le monde merveilleux des plantes sauvages médicinales et comestibles.

Au cours de cette sortie au Bois de Vincennes, vous apprendrez :

– quelles sont les plantes sauvages médicinales et comestibles à récolter ce mois-ci ;

– comment les identifier par la vue, le toucher, l’odorat et le goût et parfois… l’ouïe ;

– quelles sont leurs propriétés médicinales et nutritionnelles ;

– comment les utiliser ;

– les règles de la cueillette éco-responsable pour prendre soin de la Nature et de sa biodiversité.

=> Réservation obligatoire sur isabelle-desfleurs.com

A PROPOS D’ISABELLE DESFLEURS

Petite-fille de simples paysans, Isabelle Desfleurs a passé sa plus tendre enfance à leurs côtés s’initiant ainsi aux joies d’une vie simple au contact de la Nature.

Puis, les hasards de la vie l’ont conduite sur le continent africain où elle a vécu en toute simplicité pendant près de dix ans.

C’est donc tout naturellement que cette adepte de la sobriété heureuse aujourd’hui étudiante en aroma-phytothérapie transmet ses connaissances sur les plantes sauvages médicinales et comestibles, les huiles essentielles et le zéro déchet tant sur son blog isabelle-desfleurs.com que lors de sorties, stages et ateliers à Paris et et Île-de-France.

Bois de Vincennes route de la Pyramide Paris 75012

1 : Château de Vincennes (530m) Arrêt Parc Floral de Paris (lignes 46 et 112) RER A : Vincennes



Contact :Isabelle Desfleurs https://isabelle-desfleurs.com/

Isabelle Desfleurs