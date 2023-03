Sortie nature : Pics et bois morts en Forêt de Chaux Belmont Belmont Catégories d’Évènement: Belmont

Jura

Sortie nature : Pics et bois morts en Forêt de Chaux, 15 mars 2023, Belmont Belmont. Sortie nature : Pics et bois morts en Forêt de Chaux le lieu de rendez-vous sera précisé lors de l’inscription Belmont Jura

2023-03-15 – 2023-03-15 Belmont

Jura Belmont EUR 0 « Pik, Pik, pik », Avez-vous entendu ? Il s’agit sûrement du tambourinage d’une des 6 espèces de pics que l’on peut rencontrer sur le site Natura 2000 de la forêt de Chaux. Sortie nature pour mieux les connaître et découvrir les bienfaits de la présence de bois dit mort dans les forêts. Animation co-animée par la Communauté de communes du Val d’Amour (et la Communauté d’Agglomération du Grand Dole.

Le lieu de rendez-vous sera précisé à l’inscription : 03 70 58 40 10 environnement@grand-dole.fr +33 3 70 58 40 10 Belmont

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Belmont, Jura Autres Lieu Belmont Adresse le lieu de rendez-vous sera précisé lors de l'inscription Belmont Jura Ville Belmont Belmont Departement Jura Lieu Ville Belmont

Belmont Belmont Belmont Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belmont belmont/

Sortie nature : Pics et bois morts en Forêt de Chaux 2023-03-15 was last modified: by Sortie nature : Pics et bois morts en Forêt de Chaux Belmont 15 mars 2023 Belmont Jura le lieu de rendez-vous sera précisé lors de l'inscription Belmont Jura

Belmont Belmont Jura