Hambers Mayenne Hambers Partez à la découverte des 4 espèces de pic dont le plus célèbre est le pic vert. Apprenez à les reconnaitre en pleine période des amours.

Sortie de 2 km. Réservation obligatoire auprès du CPIE Mayenne – Bas Maine.

Sortie familiale à partir de 6 ans sur réservation. +33 2 43 03 79 62 https://www.lamayenne.fr/

Sortie de 2 km. Réservation obligatoire auprès du CPIE Mayenne – Bas Maine.

Le lieu de départ est donné lors de la réservation.

