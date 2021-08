Torcé-Viviers-en-Charnie Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne, TORCE VIVIERS EN CHARNIE SORTIE NATURE “PETITS MIGRATEURS ET COMPAGNIE” Torcé-Viviers-en-Charnie Torcé-Viviers-en-Charnie Catégories d’évènement: Mayenne

Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne Torcé-Viviers-en-Charnie Observation des oiseaux migrateurs à l’orée de la forêt de la Charnie.

Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription obligatoire.

Limité à 12 personnes.

Sortie gratuite organisée par Mayenne Nature Environnement.

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, TORCE VIVIERS EN CHARNIE Autres Lieu Torcé-Viviers-en-Charnie Adresse Ville Torcé-Viviers-en-Charnie lieuville 48.09881#-0.26172